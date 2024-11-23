Гвардиола вернул темные времена. Вспомните все крупные домашние поражения «Ман Сити» в АПЛ?

«Манчестер Сити» радикально отреагировал на новый контракт Пепа Гвардиолы. Безумное поражение со счетом 0:4 дома – что-то из очень страшной эпохи, когда клуб боролся за выживание, а соседи боялись только «Арсенала».

До матча с «Тоттенхэмом» коэффициент на «горожан» понизился до 1.41 у некоторых букмекеров. Очевидно, что форы в (-3,5) гола на «Тоттенхэм» не давали – максимум в полтора мяча за коэффициент 13.00.

Точный счет 0:4 – стандартная история за 200.00. Букмекеры просто дают такой коэффициент на исходы, вероятность у которых стремится к статистической погрешности.

Памятные крупные поражения «Сити» в АПЛ

«Манчестер Сити» при Гвардиоле только во второй раз уступил дома с крупным счетом. Первое такое поражение было в 2020 году – в коронавирусные времена от «Лестера». Можно сделать скидку – играли без зрителей, еще и Джейми Варди вспомнил молодость, оформив хет-трик. Интересный факт: тогда тоже забивал Джеймс Мэддисон.

А вот поражение дома со счетом 0:4 – это слишком даже для олдскульного «Манчестер Сити». В эпоху АПЛ их было всего два, а с разницей в четыре мяча – три.

В сезоне-02/03 «Сити» попал под каток «Арсенала» – 1:5. В этом как раз вообще не было большой сенсации. На гостей давали коэффициент 1.95. Тьерри Анри, Робер Пирес и Деннис Бергкамп забили свои дежурные голы, издевательством можно было считать только точный удар от Сола Кэмпбелла.

Со счетом 0:4 до «Тоттенхэма» клуб отлетал от соперников дважды – во втором круге сезона-00/01. Свидетелем одного из таких поражений стал Андрей Канчельскис – пробыл в запасе, пока снова резвился «Арсенал». Второй кошмар – разгром от «Лидса». Любопытно, что в этих двух унизительных матчах на поле был отец Эрлинга Альф-Инге Холанд.

Получается, что игра с «Тоттенхэмом» – первая, в которой «Манчестер Сити» уступил дома с разницей в четыре мяча, будучи букмекерским фаворитом.

Суммарно у «Сити» теперь четырнадцать крупных домашний поражений в истории АПЛ. Одно из самых памятных… от «Арсенала». В сезоне-10/11 клуб только вступал в новую арабскую эпоху и нарвался на списанных многими парней Арсена Венгера. «Арсенал» вышел на тот матч с убойным квартетом в атаке: Фабрегас, Аршавин, Насри, Шамах. Андрей Сергеевич сделал голевой пас, а в концовке Венгер оскорбил хозяев заменой: Николас Бендтнер вышел на 84-й минуте, чтобы забить третий гол в матче на 88-й…

Возможны ли глобальные антирекорды у «Манчестер Сити»?

Пока до совсем уж темных времен Пепу Гвардиоле далековато. Не пройдена даже половина пути в АПЛ. Худшая серия поражений в истории – восемь матчей. Так клуб мучился в 1995 году.

Правда, календарь АПЛ намекает, что четвертое поражение в чемпионате очень возможно – следующий матч в гостях против «Ливерпуля». Внимание на коэффициенты: пока на «Сити» дают 3.30, но, вероятно, что шансы красных в линии будут расти ближе к игре. Матч состоится 1 декабря.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Naomi Baker, Craig Prentis