Мэддисон о 4:0 с «Сити» в день рождения: «Запомню это.Такие результаты бывают редко, особенно когда приезжаешь к чемпионам, к команде Гвардиолы – нужно наслаждаться этим»

Джеймс Мэддисон высказался о разгроме «Манчестер Сити» в день своего рождения.

Вчера «Тоттенхэм» обыграл «Сити » (4:0) в 12-м туре АПЛ . Полузащитник отметился в матче дублем.

«С возрастом перестает нравиться, когда напоминают про ваш день рождения, потому что это напоминание о том, что вы немного повзрослели. Но этот день я определенно запомню.

Такие дни и результаты бывают очень редко. Особенно когда вы приезжаете сюда к чемпионам и играете против команды Пепа Гвардиолы , поэтому нужно наслаждаться этим», – сказал полузащитник «Тоттенхэма » в интервью BBC Radio 5 Live.