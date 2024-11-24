Мэддисон о 4:0 с «Сити» в день рождения: «Запомню это.Такие результаты бывают редко, особенно когда приезжаешь к чемпионам, к команде Гвардиолы – нужно наслаждаться этим»
Джеймс Мэддисон высказался о разгроме «Манчестер Сити» в день своего рождения.
Вчера «Тоттенхэм» обыграл «Сити» (4:0) в 12-м туре АПЛ. Полузащитник отметился в матче дублем.
«С возрастом перестает нравиться, когда напоминают про ваш день рождения, потому что это напоминание о том, что вы немного повзрослели. Но этот день я определенно запомню.
Такие дни и результаты бывают очень редко. Особенно когда вы приезжаете сюда к чемпионам и играете против команды Пепа Гвардиолы, поэтому нужно наслаждаться этим», – сказал полузащитник «Тоттенхэма» в интервью BBC Radio 5 Live.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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