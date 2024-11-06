Игнатов о словах Писарева, назвавшего «Спартак» середняком: «У меня другое мнение на этот счет. Мы топ-команда»
Михаил Игнатов не согласен с Николаем Писаревым, назвавшим «Спартак» середняком.
Московский клуб занимает 5-е место в Мир РПЛ с 25 очками в 14 играх.
Вчера красно-белые уступили «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
«Думаю, любой футболист в нашей команде недоволен местом, которое мы занимаем. Потому что задачи всегда стоят высокие, хотим забираться как можно выше.
Мое отношение к словам Писарева о том, что «Спартак» – середняк? У каждого человека свое мнение. У меня другое мнение на этот счет.
Какое? Что мы топ-команда», – сказал полузащитник красно-белых.
«Спартак» превращается в какого-то середняка.11 очков от первого места – катастрофа». Писарев о красно-белых
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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