Игнатов о словах Писарева, назвавшего «Спартак» середняком: «У меня другое мнение на этот счет. Мы топ-команда»

Михаил Игнатов не согласен с Николаем Писаревым, назвавшим «Спартак» середняком.

Московский клуб занимает 5-е место в Мир РПЛ с 25 очками в 14 играх.

Вчера красно-белые уступили «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

«Думаю, любой футболист в нашей команде недоволен местом, которое мы занимаем. Потому что задачи всегда стоят высокие, хотим забираться как можно выше.

Мое отношение к словам Писарева о том, что «Спартак» – середняк? У каждого человека свое мнение. У меня другое мнение на этот счет.

Какое? Что мы топ-команда», – сказал полузащитник красно-белых.

«Спартак» превращается в какого-то середняка.11 очков от первого места – катастрофа». Писарев о красно-белых