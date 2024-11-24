Олег Иванов: «Жестким режимщиком никогда не был. Наверное, был нарушителем. Злостным. Но если хочешь продлить карьеру, нужно от чего-то отказываться»
— В августе следующего года вам исполнится 39 лет. В этом возрасте Игорь Лебеденко забил самый возрастной гол в истории РПЛ. Есть цель побить его рекорд?
— Я не загадывал, сколько буду играть. Наверное, второй круг чемпионата будет основополагающим в этом вопросе. По-любому будет диалог с клубом. И тогда уже буду принимать решение в зависимости от того, что мне предложат. Предложат ли мне остаться в команде на следующий сезон. Или не предложат.
Пока так далеко вперед не загадываю — просто делаю свою работу, помогаю команде чем могу. Делюсь опытом, поддерживаю ребят. И готов в любой момент выйти на любое количество времени, как скажет тренер.
— За счет чего удалось доиграть в РПЛ до 38 лет? Вы были жестким режимщиком, следили за питанием, не вылезали из тренажерного зала?
— Жестким режимщиком я никогда не был. Наверное, был нарушителем. Злостным (улыбается).
— Когда и в каких количествах?
— Это расскажу, когда закончу играть. А так в последние годы – да. Тут деваться уже некуда: если хочешь продлить свою футбольную карьеру, нужно от чего-то отказываться.
— В последние годы — это сколько?
— Пару-тройку лет, – сказал хавбек «Рубина».
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