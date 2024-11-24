Иванов о 7-м месте «Рубина»: «Хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху» 

Олег Иванов высказался о задаче «Рубина» в сезоне Мир РПЛ.

После 16 матчей казанцы занимают в таблице 7-е место.

— «Рубин» очень плотно окопался в середине таблицы, имея серьезное отставание от лидирующей группы, но и большой отрыв от команд, борющихся за выживание. Как это влияет на мотивацию?

— Мы внутри команды между собой общались и решили, что нужно смотреть на группу вверху и не отпускать ее далеко. Потому что если отпустим ее, то какая-то спортивная составляющая и азарт уже уйдут в другое: чтобы не догнали нас снизу. А мы хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху, – сказал хавбек «Рубина».