Иванов о 7-м месте «Рубина»: «Хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху»
Олег Иванов высказался о задаче «Рубина» в сезоне Мир РПЛ.
После 16 матчей казанцы занимают в таблице 7-е место.
— «Рубин» очень плотно окопался в середине таблицы, имея серьезное отставание от лидирующей группы, но и большой отрыв от команд, борющихся за выживание. Как это влияет на мотивацию?
— Мы внутри команды между собой общались и решили, что нужно смотреть на группу вверху и не отпускать ее далеко. Потому что если отпустим ее, то какая-то спортивная составляющая и азарт уже уйдут в другое: чтобы не догнали нас снизу. А мы хотим расти и сидеть на колесе у команд, которые вверху, – сказал хавбек «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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