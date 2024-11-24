Анчелотти о молодежи: «Моя ответственность – выпускать лучший состав на каждый матч. У «Реала» нет цели давать ей игровое время»
Карло Анчелотти не готов делать ставку на молодых футболистов.
«Моя ответственность заключается в том, чтобы выпускать лучший состав на каждый матч. Молодежная команда – это очень важная часть клуба. Не хочу ставить под вопрос планирование, которое осуществлялось на протяжении нескольких лет. В последние 10 лет все шло очень хорошо, учитывая то, что академия – важная часть клуба.
Многие местные футболисты уже играли и еще будут играть за основную команду. У «Реала» нет цели давать им игровое время. Многие игроки из академии не играли за первую команду, но есть и молодые футболисты, за которыми мы следим и которые могут однажды быть готовы сыграть за «Реал», – сказал главный тренер мадридцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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