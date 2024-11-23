Фонсека о свисте фанатов после 0:0 с «Ювентусом»: «Понимаю их, это был самый скучный мой матч во главе «Милана». Мы слишком сильно уважали соперника»
Матч 13-го тура Серии А завершился со счетом 0:0.
«Это был самый скучный матч за все время, что я занимаю этот пост. После такого матча свистеть нормально, потому что я не хочу приходить на стадион и смотреть такой матч. Я понимаю фанатов».
Об игре
«Я думаю, обе команды подошли к этому матчу, строго придерживаясь тактики. Мы проявили слишком большое уважение к «Ювентусу», это была игра без риска.
Нелегко использовать моменты против этой команды, а теми, что у нас были, мы не воспользовались в полной мере. Моменты были, но нам не хватало последнего паса, в этом и была проблема. Давайте не будем забывать, что эта команда забила 4 гола в ворота «Интера». Команда не хотела рисковать. У нас было не очень много моментов».
О шансах на скудетто
«Это сложно, но я продолжаю верить. Впереди еще много игр», – сказал Фонсека.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий