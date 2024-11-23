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Фонсека о свисте фанатов после 0:0 с «Ювентусом»: «Понимаю их, это был самый скучный мой матч во главе «Милана». Мы слишком сильно уважали соперника»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о ничьей с «Ювентусом».

Матч 13-го тура Серии А завершился со счетом 0:0.

О свисте болельщиков

«Это был самый скучный матч за все время, что я занимаю этот пост. После такого матча свистеть нормально, потому что я не хочу приходить на стадион и смотреть такой матч. Я понимаю фанатов».

Об игре

«Я думаю, обе команды подошли к этому матчу, строго придерживаясь тактики. Мы проявили слишком большое уважение к «Ювентусу», это была игра без риска.

Нелегко использовать моменты против этой команды, а теми, что у нас были, мы не воспользовались в полной мере. Моменты были, но нам не хватало последнего паса, в этом и была проблема. Давайте не будем забывать, что эта команда забила 4 гола в ворота «Интера». Команда не хотела рисковать. У нас было не очень много моментов». 

О шансах на скудетто

«Это сложно, но я продолжаю верить. Впереди еще много игр», – сказал Фонсека

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoсерия А Италия
logoПаулу Фонсека
logoЮвентус
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