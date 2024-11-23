Мотта о 0:0 с «Миланом»: «Ценное очко. Я доволен тем, что увидел: «Юве» хорошо оборонялся и практически ничего не позволял сопернику»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги игры с «Миланом».

Матч 13-го тура Серии А завершился ничьей со счетом 0:0.

«Я доволен работой, которую мы проделали в обороне. Мы позволяли сопернику очень мало, практически ничего. Очевидно, что мы относительно мало создали в атаке, но мы попадали в ситуации, которые могли бы завершиться лучше, если бы Консейсау и Камбьязо оказывались делали забегания из-за спин защитников.

Я думаю, что это ценное очко, оно может дать ощущение стабильности. Я горжусь хорошим выступлением своих игроков в наших условиях.

Я доволен тем, что увидел сегодня, потому что «Милан » может опасно атаковать, когда появляются свободные зоны, поэтому мы правильно сделали, что не оставляли их надолго. Посмотрим, как будет складываться ситуацию и каковы характеристики наших следующих соперников. У нас в составе есть варианты для замен», – сказал Мотта .