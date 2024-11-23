У «Ювентуса» четвертая нулевая ничья в сезоне – с «Миланом». На 0:0 зашел коэффициент 10.00

«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 13-го тура Серии А (0:0).

В прематче «Милан» котировался фаворитом. На ничью предлагался коэффициент 3.10. Тотал меньше 2,5 голов сыграл за 1.75. Эта ставка прошла в седьмом матче подряд между этими командами.

Для «Ювентуса» это седьмая ничья в текущем сезоне во всех турнирах, четыре из них – нулевые. На 0:0 в матче с миланцами давали 10.00.

Туринцы делят с «Пармой» первое место по количеству ничьих в сезоне Серии А – по шесть.

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