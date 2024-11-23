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Фанаты «Милана» освистали команду после 0:0 с «Ювентусом»

Болельщики «Милана» остались недовольны игрой команды в матче с «Ювентусом».

Встреча 13-го тура Серии А проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась вничью (0:0).

После финального свистка фанаты «Милана» освистали команду. Защитник Эмерсон Роял после неудачной игры против Кенана Йылдыза был освистан еще во время замены во втором тайме.

Команда Паулу Фонсеки нанесла один удар в створ ворот «Ювентуса», у «бьянконери» две точные попытки.

«Милан» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. «Ювентус» на строчку выше с 25 баллами. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoМилан
logoПаулу Фонсека
logoЮвентус
logoКенан Йылдыз
logoЭмерсон Роял
logoсерия А Италия
болельщики
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