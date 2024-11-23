Фанаты «Милана» освистали команду после 0:0 с «Ювентусом»

Болельщики «Милана» остались недовольны игрой команды в матче с «Ювентусом».

Встреча 13-го тура Серии А проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась вничью (0:0).

После финального свистка фанаты «Милана » освистали команду. Защитник Эмерсон Роял после неудачной игры против Кенана Йылдыза был освистан еще во время замены во втором тайме.

Команда Паулу Фонсеки нанесла один удар в створ ворот «Ювентуса », у «бьянконери» две точные попытки.

«Милан» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. «Ювентус» на строчку выше с 25 баллами.