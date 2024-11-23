Фанаты «Милана» освистали команду после 0:0 с «Ювентусом»
Болельщики «Милана» остались недовольны игрой команды в матче с «Ювентусом».
Встреча 13-го тура Серии А проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась вничью (0:0).
После финального свистка фанаты «Милана» освистали команду. Защитник Эмерсон Роял после неудачной игры против Кенана Йылдыза был освистан еще во время замены во втором тайме.
Команда Паулу Фонсеки нанесла один удар в створ ворот «Ювентуса», у «бьянконери» две точные попытки.
«Милан» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. «Ювентус» на строчку выше с 25 баллами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости