У «Ювентуса» нет поражений в Серии А: 6 побед, 7 ничьих. Команда Мотты выиграла лишь 2 из 7 последних матчей во всех турнирах
«Ювентус» продлил серию без поражений в Серии А.
Команда Тиаго Мотты сегодня разделила очки с «Миланом» в 13-м туре – 0:0.
С начала чемпионата туринцы одержали 6 побед и 7 раз сыграли вничью. При этом они выиграли лишь два из семи последних матчей во всех турнирах.
27 ноября «Ювентус» встретится с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов, а 1 декабря – с «Лечче» в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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