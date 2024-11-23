У «Ювентуса» нет поражений в Серии А: 6 побед, 7 ничьих. Команда Мотты выиграла лишь 2 из 7 последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» продлил серию без поражений в Серии А.

Команда Тиаго Мотты сегодня разделила очки с «Миланом » в 13-м туре – 0:0.

С начала чемпионата туринцы одержали 6 побед и 7 раз сыграли вничью. При этом они выиграли лишь два из семи последних матчей во всех турнирах.

27 ноября «Ювентус » встретится с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов, а 1 декабря – с «Лечче» в Серии А.