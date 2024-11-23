Невилл о поражении «Сити» 0:4: «Впечатляющий день. Это не выводит их из борьбы за титул, но команда выглядит уставшей. Дело не только в отсутствии Родри»

Гари Невилл прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма».

«Горожане» проиграли матч 12-го тура АПЛ со счетом 0:4.

«Это был впечатляющий день. Я не думаю, что кто-то из нас ожидал такого. Это не выводит «Сити » из борьбы за титул, но команда выглядит уставшей. В обороне они были плохи.

Боже мой. Боже мой. Такое нечасто увидишь, но мы наблюдали это несколько раз за последние пару недель. Уокер справлялся с Винисиусом Жуниором и Мбаппе , но в данный момент он испытывает трудности.

Дело не только в [отсутствии] Родри », – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».