Невилл о поражении «Сити» 0:4: «Впечатляющий день. Это не выводит их из борьбы за титул, но команда выглядит уставшей. Дело не только в отсутствии Родри»
Гари Невилл прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма».
«Горожане» проиграли матч 12-го тура АПЛ со счетом 0:4.
«Это был впечатляющий день. Я не думаю, что кто-то из нас ожидал такого. Это не выводит «Сити» из борьбы за титул, но команда выглядит уставшей. В обороне они были плохи.
Боже мой. Боже мой. Такое нечасто увидишь, но мы наблюдали это несколько раз за последние пару недель. Уокер справлялся с Винисиусом Жуниором и Мбаппе, но в данный момент он испытывает трудности.
Дело не только в [отсутствии] Родри», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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