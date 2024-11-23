«Ман Сити» пропустил 9 голов за три последних матча. «Тоттенхэм» громит чемпионов на их поле
«Манчестер Сити» уже пропустил девять голов в трех последних матчах.
Команда Пепа Гвардиолы уступает на своем поле «Тоттенхэму» – 0:3 (идет второй тайм). 5 ноября действующие чемпионы Англии пропустили от «Спортинга» в Лиге чемпионов четыре мяча, 9 ноября – еще два от «Брайтона» в АПЛ.
До этого дня «горожане» не пропускали три мяча на «Этихаде» с 3 декабря 2023 года. Тогда столько им забил тоже «Тоттенхэм» (3:3).
«Тоттенхэм» громит «Ман Сити» на выезде – 3:0! Порро забил, у Мэддисона дубль. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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