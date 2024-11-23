«Ман Сити» пропустил 9 голов за три последних матча. «Тоттенхэм» громит чемпионов на их поле

«Манчестер Сити» уже пропустил девять голов в трех последних матчах.

Команда Пепа Гвардиолы уступает на своем поле «Тоттенхэму » – 0:3 (идет второй тайм). 5 ноября действующие чемпионы Англии пропустили от «Спортинга» в Лиге чемпионов четыре мяча, 9 ноября – еще два от «Брайтона» в АПЛ.

До этого дня «горожане» не пропускали три мяча на «Этихаде » с 3 декабря 2023 года. Тогда столько им забил тоже «Тоттенхэм» (3:3).

«Тоттенхэм» громит «Ман Сити» на выезде – 3:0! Порро забил, у Мэддисона дубль. Онлайн-трансляция