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Алаев об иностранных тренерах в РПЛ: «Клубы стараются приглашать качественных специалистов – Станкович, Николич, например. Налог на легионеров обсудим, если предложат на исполкоме»

Александр Алаев оценил уровень тренеров-легионеров в Мир РПЛ.

– Недавно Михаил Гершкович заявил, что в РПЛ необходимо вернуть налог на иностранных тренеров. Как вам эта идея?

– Эта инициатива уже была реализована в свое время – если она вновь будет предложена на исполкоме, мы ее обсудим.

Честно говоря, я уже не помню, как этот налог работал, для чего вводился и к чему привел, но есть определенный фидбэк, который можно изучить.

Михаил Данилович – член исполкома РФС, он может инициировать это обсуждение. А так, сейчас я не готов говорить, поддерживаем мы эту инициативу или нет. Нужно более детально изучить вопрос.

– Вас устраивает ли меня уровень иностранных тренеров в РПЛ?

– В целом, разные есть тренеры, но, например, Станкович, Николич –  хорошие специалисты. Не мне давать оценку всем тренерам, но я считаю, что руководители клубов РПЛ стараются приглашать качественных специалистов – как россиян, так и иностранцев, – сказал президент Мир РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМихаил Гершкович
logoАлександр Алаев
лимит на легионеров
logoМарко Николич
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