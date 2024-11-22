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«МЮ» вновь интересен Эдерсон из «Аталанты». Хавбека могут купить зимой

Эдерсон Лоуренсо может зимой перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, манкунианцы вновь рассматривают приобретение бразильца, которого высоко ценят в клубе.

«Юнайтед» ищет усиление на позицию центрального полузащитника, подписание возможно уже в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт 25-летнего игрока с «Аталантой» рассчитан до 2027 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» рассматривал возможность трансфера Эдерсона еще прошлой зимой.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoАталанта
logoЭдерсон Лоуренсо
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
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