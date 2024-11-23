У Угальде 21 фэнтези-очко за покер и ассист с «Локомотивом». Костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 12 голами
«Спартак» дома разгромил «Локомотив» (5:2).
Нападающий Манфред Угальде забил 4 мяча за 63 минуты. За матч костариканец набрал 21 фэнтези-очко (+2 за игру, +16 за голы, +3 за ассист). На 16-й тур Угальде выбрали 21,22% фэнтези-менеджеров на Спортсе.
Нападающий «Спартака» обогнал Алексея Батракова в топе бомбардиров РПЛ, у Угальде 12 голов в 16 матчах.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости