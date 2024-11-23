У Угальде 21 фэнтези-очко за покер и ассист с «Локомотивом». Костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 12 голами

«Спартак» дома разгромил «Локомотив» (5:2).

Нападающий Манфред Угальде забил 4 мяча за 63 минуты. За матч костариканец набрал 21 фэнтези-очко (+2 за игру, +16 за голы, +3 за ассист). На 16-й тур Угальде выбрали 21,22% фэнтези-менеджеров на Спортсе .

Нападающий «Спартака» обогнал Алексея Батракова в топе бомбардиров РПЛ, у Угальде 12 голов в 16 матчах.

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