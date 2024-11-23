Барко впервые забил за «Спартак» не с пенальти и не со штрафного. У аргентинца 7 голов и 6 ассистов в 19 матчах сезона
Эсекиэль Барко впервые забил с игры за «Спартак».
Аргентинский полузащитник красно-белых отличился с передачи Манфреда Угальде в матче против «Локомотива» в 16-м туре Мир РПЛ (5:2, второй тайм).
Это седьмой гол Барко за «Спартак» в нынешнем сезоне за 19 игр – 5 из них были забиты с пенальти, один – со штрафного в матче 2-го тура против «Химок» (3:1).
Также на счету Эсекиэля 6 голевых передач.
Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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