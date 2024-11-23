Эсекиэль Барко впервые забил с игры за «Спартак».

Аргентинский полузащитник красно-белых отличился с передачи Манфреда Угальде в матче против «Локомотива » в 16-м туре Мир РПЛ (5:2, второй тайм).

Это седьмой гол Барко за «Спартак » в нынешнем сезоне за 19 игр – 5 из них были забиты с пенальти, один – со штрафного в матче 2-го тура против «Химок» (3:1).

Также на счету Эсекиэля 6 голевых передач.

Его статистику можно увидеть здесь.