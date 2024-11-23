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  • Андрей Аршавин: «Зенит» отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Нет ощущения легкости»
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Андрей Аршавин: «Зенит» отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Нет ощущения легкости»

Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Зенита».

Команда Сергея Семака обыграла «Оренбург» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ и вышла на 1-е место в турнирной таблице. 

«Нет ощущения, что в игре «Зенита» есть легкость. Команда отрезками играет очень натужно, но набирает очки.

Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону. Именно поэтому «Зенит» наберет как минимум столько же очков, что позволит занять первое место по итогам сезона», – сказал экс-игрок сине-бело-голубых. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
logoОренбург
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