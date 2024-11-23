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Семак о замене Соболева в перерыве: «Учитывая его карточку как нападающего, который борется, любой его контакт мог привести к удалению. Подстраховались»

Сергей Семак объяснил замену Александра Соболева в перерыве игры с «Оренбургом».

«Зенит» обыграл «Оренбург» (1:0) в 16‑м туре Мир РПЛ, гол на 96-й минуте забил Александр Ерохин. Соболев, получивший в 1-м тайме желтую карточку, был заменен в перерыве на Матео Кассьерру.

– Как изменился ваш план на игру в перерыве?

– Учитывая карточку Соболева как нападающего, который борется, любой его контакт мог привести к еще одной желтой и удалению. Попытались подстраховаться в этом отношении. В завершении, как я говорил, через центр играть не получалось, хотя были удары. Мы перестроились и больше стали использовать фланговые передачи. Это принесло свои плоды, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЗенит
logoОренбург
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