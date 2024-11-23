Семак о словах Москвичева про игровое время воспитанников в «Зените»: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и играет. Мне кажется, мы даем такую возможность, ею нужно пользоваться»

Сергей Семак ответил на вопрос о доверии к воспитанникам «Зенита».

В субботу петербуржцы обыграли на выезде «Оренбург» в 16‑м туре Мир РПЛ (1:0).

– Очень сложно складывалась для нас игра, несмотря на численное преимущество. Острые моменты создавать было непросто, «Оренбург» хорошо оборонялся, на стандартных положениях тоже остроты не добавлялось, к сожалению. Стоит отдать должное «Оренбургу », очень хорошо и остро контратаковали и в равных составах, и в большинстве.

Поэтому для нас важная победа: забили мяч, порадовались, его отменили, но тем не менее ребята все‑таки с удвоенной энергией побежали вперед, несмотря на то, что времени немного оставалось. Смогли забить еще раз очень важный для нас гол, потому что плотность вверху таблицы очень большая. И потеря очков нежелательна в борьбе за первое место.

– Играющий в аренде за «Оренбург» вратарь Богдан Москвичев заявил о том, что в «Зените» воспитанникам академии не дают место в составе.

– У каждого свое мнение. Мне кажется, мы даем такую возможность, и ею нужно пользоваться. Я думаю, большое количество игроков, которые с нами ездят на сборы, участвуют в товарищеских матчах, тренировочном процессе. Здесь не надо ничего искать, кто сильнее, кто выигрывает конкуренцию, тот и играет, – сказал главный тренер «Зенита ».