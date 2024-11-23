Караваев о том, что вызывает у него отвращение: «Хамство. Когда молодежь ругается матом, пьет, курит и не уважает старших – это бросается в глаза»

Вячеслав Караваев рассказал о наиболее неприятных ему действиях в обществе.

– Что вызывает у тебя отвращение?

– Интересный вопрос. Наверное, неуважение к людям и хамство. Бросается в глаза, когда молодое поколение не уважает старших, когда молодежь ругается матом, пьет, курит.

Я еще сам молодой, но когда я рос, нас учили уважать старших, – сказал защитник «Зенита » Вячеслав Караваев .

Караваев о счастье: «Оно мимолетно, в моменте. Это встреча с семьей, поиграть с собаками. Для спортсмена – выиграть важный матч или кубок. Отпраздновал и двигаешься дальше»