Что не так с Соболевым в «Зените»?

Комплекс проблем.

Александр Соболев в «Зените» – только факты:

1. Ни одного результативного действия в первом круге РПЛ . Едва ли не самый опасный момент – удар в штангу с 40 метров против «Акрона» (5:0). Соболев почти не бьет из выгодных ситуаций: попытки либо слабы, либо блокируются. Могли бы спасти кроссы, но они доходят редко (проблема не только в нем – об этом ниже).

2. В два раза хуже Кассьерры и Гонду по ожидаемым голам в пересчете на 90 минут. Соболев собирает результативные действия в неофициальных играх и Кубке (фрагментами реально хорош), но оказался бесполезен в тройке с Кассьеррой и Лусиано, не убеждал при выходах на замену (2 удара за 45 минут в четырех турах подряд), а затем не воспользовался 90 минутами с Махачкалой.

3. Всего три матча РПЛ в старте: два из них – в сентябре с ЦСКА (1:0) и «Факелом», плюс ноябрьская игра с махачкалинским «Динамо» (2:1). Сергей Семак доверяет адаптированному Кассьерре, Гонду самостоятельно выгрызает моменты, тогда как Соболев рассинхронизирован с партнерами в штрафной (по данным Opta, собрал один явный момент за 293 минуты) и пока не проявляет индивидуальное мастерство. В итоге заслуженно проигрывает конкуренцию.

Соболев еще не адаптировался к сложной структуре «Зенита», а конкуренты выступают сильнее

Соболев приехал в плохой форме: после игры за «Спартак» в первом туре месяц тренировался в одиночестве, а затем попал в разбалансированный после травмы Максима Глушенкова «Зенит». В первых матчах после трансфера выглядел тяжело: проиграл дуэль защитникам ЦСКА и не смял «Факел».

Плохое состояние Соболева умножилось на тактические проблемы «Зенита». Без Глушенкова Сергей Семак перешел на три башни в атаке, но Соболев, Гонду и Кассьерра оказались отрезаны от остальных, жили без акцентированных навесов, почти не получали подготовленные забросы при выходе из-под прессинга. Соболева закрыли наверху из-за плохой формы, редких навесов и долгого продвижения от полузащитников (нападающие почти не получали мяч с ЦСКА и в первом тайме с «Факелом»).

«Просто мне нужно до конца понять, во что я должен играть. Тренерский штаб мне это объясняет, но, как говорится, не все сразу. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным», – говорил Соболев.

Дальше Соболев набирал форму через Кубок и товарищеские матчи в паузе на сборные. Лучше всего получилось с «Войводиной»: оформил 2+2 и полезно подыгрывал. Казалось, что после результативного перформанса Соболев забьет раскрытому «Акрону», но Семак выбрал Кассьерру и Гонду (Александр вышел только на замену) – оба забили и вышли на топ-матч с «Локомотивом», снова оставив Соболева в запасе.

Семак доверился Соболеву против прессингующей и силовой Махачкалы: форвард выиграл 28 единоборств, полезно подыгрывал, брал игру на себя и был заменен только в дополнительное время, хотя обычно уходил в середине второго тайма. Пока это самый полезный матч за «Зенит» в РПЛ и, возможно, признак адаптации. Правда, уже в Грозном Семак снова выбрал Кассьерру, хотя на той же неделе Соболев забил «Ахмату» в Кубке.

Итог: неудачный отрезок Соболева связан с плохой формой, тактическими метаниями Семака без Глушенкова и результативностью конкурентов (Гонду моментально адаптировался, Кассьерра забил «Акрону» и «Ахмату»).

Соболев уже хорош в подыгрыше за штрафной, но не хватает взаимопонимания при кроссах

С другой стороны, Соболев уже проделывает фирменные трюки, которых нет у Кассьерры и Гонду – умные переводы после игры спиной к воротам и тонкие разрезающие передачи. Так мог ассистировать с «Акроном», разогнать победную атаку против «Локо», направлял атаки против Махачкалы.

И даже косвенно повлиял на победный гол: увел правого центрального защитника Сослана Кагермазова в левый полуфланг, чтобы туда открылся Гонду.

Но Соболеву не хватает резкости: проскакивает брак из-за недостатка скорости и тонуса, даже если задумка хороша. И главное – нет взаимопонимания при игре в штрафной, Соболев не создает остроту при кроссах и прострелах.

Проблема проявляется по-разному:

– из-за постоянной игры вне штрафной Соболев банально не успевает на прострелы – так моменты собирают Кассьерра и Гонду;

– не хватает понимания, когда идти на ближнюю или дальнюю штангу, а когда ждать сброс назад – в итоге Соболев застревает в полупозициях;

– качество кроссов тоже так себе: левый защитник Дуглас Сантос более точный, но чаще играет в глубине, оставляя ширину Андрею Мостовому, нацеленному на дриблинг, а Густаво Мантуан и Вячеслав Караваев регулярно мажут. И навесов в целом не так много, особенно в конце матчей, когда выходит Соболев.

После зимней паузы Соболев станет полезнее

Низкая результативность Соболева – совокупность разных факторов, связанных с плохой формой, результативностью конкурентов, долгой адаптацией и тактическими проблемами «Зенита» без Глушенкова.

Перспектива точно есть. «Зенит» ждал нападающего типажа Соболева и искал варианты еще прошлой зимой. Семак заинтересован в Соболеве и может раскрыть сильные качества: цепкость при выносах под прессингом и навесах, умение разворачивать атаки спиной к воротам, подыгрыш за штрафной.

Старт сезона не удался, но Соболев постепенно прогрессирует и заряжен: уже полезно вышел против «Локо» и активно атаковал против «Динамо» из Махачкалы, а впереди матчи с «Оренбургом», «Крыльями» и «Акрону» – голы могут прийти уже там.

Но главные выводы можно сделать после зимней паузы, когда Семак полноценно подготовит Соболева к конкуренции с Кассьеррой и Гонду.

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Фото: РИА Новости /Михаил Киреев