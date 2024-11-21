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Генич и Журавель прокомментируют матч «Спартак» – «Локомотив», Меламед будет работать на игре «Зенита» с «Оренбургом», Трушечкин и Манаков – на ЦСКА – «Ростов»

Стали известны комментаторы на матчи 16-го тура Мир РПЛ.

На игре «Спартак» – «Локомотив» будут работать Константин Генич и Тимур Журавель.

Встреча состоится на «Лукойл Арене» 23 ноября, прямая трансляция матча начнется с 17:30 на канале «Матч ТВ».

Также «Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (24 ноября, 13:45). Комментаторами матча станут Артем Шмельков и Петр Коптев.

Остальные игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Список комментаторов на эти матчи выглядит следующим образом:

22 ноября

«Рубин» – «Акрон». Роман Титов («Матч! Премьер», 18:50)

23 ноября

«Оренбург» – «Зенит». Михаил Меламед («Матч! Премьер», 11:50)

ЦСКА – «Ростов». Роман Трушечкин, Степан Манаков («Матч! Премьер», 14:05)

«Химки» – «Краснодар». Георгий Черданцев, Сергей Дурасов («Матч! Премьер», 16:20)

24 ноября

«Факел» – «Динамо» Москва. Михаил Моссаковский, Владислав Будлянский («Матч! Премьер», 16:20)

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Роман Нагучев («Матч! Премьер», 18:50).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoКонстантин Генич
logoТимур Журавель
logoАхмат
logoМатч ТВ
logoЛукойл Арена
logoРубин
logoАкрон
logoАртем Шмельков
logoЗенит
logoЦСКА
logoОренбург
logoМихаил Меламед
logoКраснодар
logoРостов
logoХимки
logoРоман Трушечкин
logoДинамо Москва
logoФакел
logoГеоргий Черданцев
logoСергей Дурасов
logoМихаил Моссаковский
logoПари НН
logoДинамо Махачкала
logoРоман Нагучев
Роман Титов
телевидение
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