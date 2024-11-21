Генич и Журавель прокомментируют матч «Спартак» – «Локомотив», Меламед будет работать на игре «Зенита» с «Оренбургом», Трушечкин и Манаков – на ЦСКА – «Ростов»

Стали известны комментаторы на матчи 16-го тура Мир РПЛ.

На игре «Спартак » – «Локомотив » будут работать Константин Генич и Тимур Журавель .

Встреча состоится на «Лукойл Арене » 23 ноября, прямая трансляция матча начнется с 17:30 на канале «Матч ТВ».

Также «Матч ТВ » покажет в прямом эфире игру между «Крыльями Советов» и «Ахматом » (24 ноября, 13:45). Комментаторами матча станут Артем Шмельков и Петр Коптев.

Остальные игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Список комментаторов на эти матчи выглядит следующим образом:

22 ноября

«Рубин » – «Акрон ». Роман Титов («Матч! Премьер», 18:50)

23 ноября

«Оренбург » – «Зенит ». Михаил Меламед («Матч! Премьер», 11:50)

ЦСКА – «Ростов ». Роман Трушечкин , Степан Манаков («Матч! Премьер», 14:05)

«Химки » – «Краснодар ». Георгий Черданцев , Сергей Дурасов («Матч! Премьер», 16:20)

24 ноября

«Факел » – «Динамо» Москва . Михаил Моссаковский , Владислав Будлянский («Матч! Премьер», 16:20)

«Пари НН » – «Динамо» Махачкала . Роман Нагучев («Матч! Премьер», 18:50).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.