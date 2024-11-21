Генич и Журавель прокомментируют матч «Спартак» – «Локомотив», Меламед будет работать на игре «Зенита» с «Оренбургом», Трушечкин и Манаков – на ЦСКА – «Ростов»
На игре «Спартак» – «Локомотив» будут работать Константин Генич и Тимур Журавель.
Встреча состоится на «Лукойл Арене» 23 ноября, прямая трансляция матча начнется с 17:30 на канале «Матч ТВ».
Также «Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (24 ноября, 13:45). Комментаторами матча станут Артем Шмельков и Петр Коптев.
Остальные игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Список комментаторов на эти матчи выглядит следующим образом:
22 ноября
«Рубин» – «Акрон». Роман Титов («Матч! Премьер», 18:50)
23 ноября
«Оренбург» – «Зенит». Михаил Меламед («Матч! Премьер», 11:50)
ЦСКА – «Ростов». Роман Трушечкин, Степан Манаков («Матч! Премьер», 14:05)
«Химки» – «Краснодар». Георгий Черданцев, Сергей Дурасов («Матч! Премьер», 16:20)
24 ноября
«Факел» – «Динамо» Москва. Михаил Моссаковский, Владислав Будлянский («Матч! Премьер», 16:20)
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Роман Нагучев («Матч! Премьер», 18:50).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
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