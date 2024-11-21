Черданцев о премии «Спортивный Парнас»: «Это награда всему «Матч ТВ», который в непростых условиях наполняет эфир интересными событиями. Стараемся интересно комментировать и освещать»
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортивный Парнас: журналист года».
«Я, конечно, рад получить такую награду, это большая честь. Но все-таки важно отметить, что такой по-настоящему индивидуальной награды в нашем деле быть не может.
Это заслуга всего коллектива, так что я считаю, что это награда всему каналу «Матч ТВ», который в непростых условиях с ограниченными возможностями по показу больших международных соревнований, все-таки наполняет эфир интересными событиями, которые мы стараемся интересно комментировать и освещать так, чтобы зритель не ощущал себя оторванным от мирового спорта», – сказал Черданцев на церемонии.
Черданцев – лучший спортивный журналист года! Получил национальную премию – миллион рублей
Он стал спортсменом года в России – и это удивило всех (даже его самого). Мы поговорили
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий