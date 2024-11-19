Влахович не сыграет с «Миланом» и «Астон Виллой». У лучшего бомбардира «Ювентуса» травма бедра

Душан Влахович пропустит ближайшие игры «Ювентуса».

Форвард получил травму бедра в сборной Сербии и сегодня прошел медобследование в расположении клуба.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что 24-летний футболист не сыграет как минимум с «Миланом » в Серии А и «Астон Виллой » в Лиге чемпионов .

В этом сезоне лучший бомбардир туринцев забил 6 голов в 12 матчах чемпионата Италии. С его статистикой можно ознакомиться здесь .