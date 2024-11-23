Белоус предложил расширить РПЛ: «Не исключаю даже 20 клубов, еврокубков все равно нет. Команды смогут конкурировать, посмотрите на «Акрон»
Юрий Белоус предложил расширить Мир РПЛ до 18-20 клубов.
«Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история.
Надо продумать все и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон». Давайте с чего-то начнем. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков все равно сейчас нет», — сказал бывший вице-президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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