Белоус предложил расширить РПЛ: «Не исключаю даже 20 клубов, еврокубков все равно нет. Команды смогут конкурировать, посмотрите на «Акрон»

Юрий Белоус предложил расширить Мир РПЛ до 18-20 клубов.

«Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история.

Надо продумать все и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон ». Давайте с чего-то начнем. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков все равно сейчас нет», — сказал бывший вице-президент «Локомотива».