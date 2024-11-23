Рахимов о 3:0 с «Акроном»: «Рубин» хорошо вошел в игру. По первому тайму вообще не было вопросов» 

Рашид Рахимов оценил победу над «Акроном» (3:0) в Мир РПЛ.

— Мы хорошо вошли в игру. Весь первый тайм был достаточно хорошим и качественным не только в плане игры в атаку, но мы и в обороне играли достаточно хорошо. Играли плотным блоком, много мячей перехватывали и быстро меняли зону.

Возникали хорошие моменты с развитием атак, мы эти моменты хорошо использовали. Были еще ситуации, когда можно было забивать. По первому тайму вообще не было вопросов.

— Четыре победы подряд над «Акроном». Это удобный соперник?

— Не сказал бы. Все матчи по‑разному складывались. В прошлый раз на выезде тяжелая победа на последних минутах со счетом 2:1. Не стал бы сравнивать игры, это разные истории. Сегодня все хорошо сложилось. «Акрон » — мобильная команда. Тем ценнее победа, она крупная.

Я бы отметил свою команду тем, что второй тайм начали не очень хорошо, но потом удалось выровнять игру. Мы принимали хорошие решения в переходной фазе. Игра сложилась хорошо по качеству и была очень неплохой, – сказал тренер «Рубина ».