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  • Тедеев о 0:3 от «Рубина»: «Акрон» позволил Даку сделать то, что он не мог бы сделать сам. Произошли ошибки, которые не должны случаться на таком уровне» 
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Тедеев о 0:3 от «Рубина»: «Акрон» позволил Даку сделать то, что он не мог бы сделать сам. Произошли ошибки, которые не должны случаться на таком уровне» 

Заур Тедеев оценил поражение от «Рубина» (0:3) в Мир РПЛ.

— Первые 20 минут, наверное, итог игры и предопределили?

— Да, но первые 10 минут были за нами. У нас получалось реализовывать те идеи, которые мы готовили перед матчем с «Рубином». Активно играли и хорошо прессинговали, но потом произошли две ошибки, которые вообще не должны случаться у игроков, выступающих на таком уровне.

Второй тайм был продолжением наших удачных 10 минут в первом тайме. Мы держались на уровне, но тот гандикап, который создал соперник, не дал психологически правильно выстраивать действия в атаке и в особенности в обороне. Мы позволили сделать Даку то, что он не мог бы сделать сам.

— При этом у вашей команды практически не было моментов во втором тайме. С чем это связано?

— Мы доводили атаки до моментов, у того же Дзюбы был момент, когда он не попал с довольно удобного положения. Также соперник много блокировал наши передачи, здесь нам не хватило какого‑то терпения, хладнокровия и мастерства, — сказал тренер «Акрона».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
logoРубин
logoМирлинд Даку
logoпремьер-лига Россия
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