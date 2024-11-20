Джуд не забивает и стал затычкой. Он недоволен Анчелотти?

Хочет по-старому.

Джуд Беллингем тяжело переживает кризис «Реала», пока Карло Анчелотти затыкает им дыры на разных позициях. У англичанина лишь один гол к ноябрю, вокруг Джуда куча слухов о недовольстве новой ролью и жертвами ради Килиана Мбаппе.

Джуд больше не забивает. Все из-за Мбаппе

Беллингем за прошлый сезон приучил фанатов «Реала», что голов много, но в этом сезоне все наоборот. Первый мяч Джуда – лишь в 13-м туре Ла Лиги против «Осасуны», когда он открылся под шикарный пас защитника Рауля Асенсио. Ощутите разницу:

🤯 2023/24 – 13 голов в 13 матчах;

❌ 2024/25 – 1 гол за 13 матчей.

Понятно, что Джуд полузащитник, но мы так привыкли к фирменному празднованию.

Анчелотти не скрывает, что отсутствие голов у Беллингема – следствие появления Мбаппе: «Джуд не забивает, но это неудивительно, ведь его прошлый сезон вышел аномальным. «Реал» не нуждается в голах Беллингема. У нас есть и другие очень талантливые игроки. Вспомните, мы же потеряли Карима Бензема в прошлом сезоне. Его заменили голами Хоселу, Браима и Беллингема. Сейчас у нас есть форвард, способный забивать по 40 голов. Мы довольны работой Джуда. Он много борется и жертвует собой».

Сам Беллингем отвечает, что готов на все ради команды, что его все устраивает, хотя иногда он все же недоволен игнором от партнеров. Например, в игре с «Сельтой» выругался на Винисиуса, когда бразилец не отдал пас и ударил мимо. Анчелотти смеялся: «Все нормально. Значит, у Джуда есть яйца».

Беллингем стал затычкой. Играет даже на флангах

Роль Джуда сильно изменилась. В прошлом сезоне он связывал атаку и полузащиту, стал десяткой в схеме 4-4-2 ромб, помогал постоянным рывками в штрафную, а без мяча закрывал левый полуфланг.

Теперь все иначе. Анчелотти кидает Беллингема по позициям: пихает то в центр, то на фланг, даже правым вингером в схеме с тремя центральными защитниками. Многие из этих ролей 21-летнему англичанину совсем не знакомы, он постоянно адаптируется к новому.

«Беллингем пытается прорвать линию защиты, потом возвращается и пашет в обороне – думаете, ему это нравится? – анализ Тьерри Анри. – Он делает это, потому что должен. Беллингем пытается забивать, бежит, все делает он, а не ваш девятый номер. Беллингем старается делать то, что ждут от Мбаппе, но он не может разорваться».

«Думаю, он под огромным давлением. Сейчас это лишь это того, что Джуд давал в прошлом сезоне, – считает Эммануэль Пети. – Беллингем играл великолепно. Сейчас не вижу его улыбку, он не получает такого удовольствия».

Анчелотти говорит, что все нормально: «У него все хорошо. Он прогрессирует, в хорошем состоянии и не жалуется. Работа Беллингема очень важна для «Реала», и он об этом прекрасно осведомлен. У нас нет никаких проблем с этим».

При этом Беллингем не только играет на разных позициях, но и одновременно восстанавливается от старой травмы плеча. Он чувствует дискомфорт в этой зоне еще со времен «Дортмунда», долго играл на обезболивающих. Уже сделал операцию, но даже после плечо иногда беспокоит.

Джуд недоволен ролью и метаниями Анчелотти. Инсайды

Как пишет As, англичанин недоволен своим положением в «Реала». Ему не нравятся роль и нагрузки на фоне поблажек для Мбаппе. Джуд считает, что Анчелотти слишком сковывает его и не позволяет показать себя в полной мере.

Marca подтверждает инсайды и добавляет, что Беллингем хочет снова стать плеймейкером.

Джуд уже говорил с Анчелотти по поводу позиции на поле, хотя понимает, что сейчас у команды много травм. Он хочет почувствовать себя так же, как в прошлом сезоне, но готов подождать. Плюс игроку не понравилась реакция «Мадрида» на «Золотой мяч», когда его просто игнорировали.

Анчелотти прислушивается и уже вернул схему 4-3-3 – с комфортной ролью для Джуда. Надолго ли?

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Фото: Alexander Canillas/Keystone Press Agency, Tom Weller,Jan Woitas/dpa/Global Look Press