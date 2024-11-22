Алексей Батраков: «Матчи со «Спартаком» всегда принципиальны. «Локомотиву» предстоит важнейшая игра»

Алексей Батраков высказался о дебюте в сборной России и матче со «Спартаком».

– Расскажи про свой дебют в сборной. Когда приехал, уже понимал, что в этих играх примешь участие? Поделись эмоциями от дебюта и от гола.

– Очень приятно дебютировать. Насчет того, был ли уверен, – не могу сказать. И первый сбор, и второй был, думал, что сыграю, но не получалось. В этот раз вышел и забил [в матче с Брунеем], чему очень рад.

– Как тебе в целом атмосфера? Как стадион? Насколько по эмоциям отличается от клуба?

– Наверное, если новые эмоции, то это только новая форма сборной России. Пришло много болельщиков. Думаю, что и на топовых матчах в РПЛ и тем более в Кубке приходит тоже достаточное количество народу. Поэтому это никак не влияло. Только то, что я был в расположении сборной.

– Возвращались обратно за два дня до матча со «Спартаком». Насколько была возможность перестроиться на клуб, на мысли о ближайшей игре?

– Мысли были уже после того, как завершился матч с Сирией, потому что нам предстоит важнейшая игра, мы хотим победить. Будем очень стараться.

– Буквально перед матчем со «Спартаком» в Telegram-канале «Нашего Локо» нашли и выложили фотографию, где ты в 2012 году играешь против спартаковцев. Для тебя это принципиальное противостояние с самого детства? Остались в памяти игры против «Спартака» еще в Академии?

– Да, всегда игры со «Спартаком» принципиальны – и на юношеском, и на взрослом уровне. Не особо хочется обращать на это внимание, потому что каждый матч важный. За каждый дают три очка.

– Что можешь сказать о сопернике, учитывая матч первого круга? Есть ли там те, с кем ты уже пересекался на поле, кого-то подпускают к основе?

– Команда хорошая. Есть хорошие игроки, легионеры. С моего года там, к сожалению, никого нет. Будет интересная игра, на которой мы ждем болельщиков, – сказал полузащитник «Локомотива».

Железнодорожники сыграют со «Спартаком» в 16-м туре Мир РПЛ в субботу в 18:00 по московскому времени.