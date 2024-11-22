«Локомотив» – фаворит по игре, но «Спартак» может победить за счет характера». Наумов о дерби
Матч 16-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу.
«В последних матчах «Спартак» показывал неплохие результаты, но пока рано говорить, что команда совсем вышла из кризиса. Все-таки победы были одержаны над очень слабыми на тот момент «Пари НН» (2:0) и «Акроном» (4:0), а также в очень посредственном дерби с ЦСКА (2:0), который сейчас выглядит сильно слабее «Локомотива».
Железнодорожники все равно сохраняют высокий игровой уровень, плюс прибавили в характере, как показали победы на последних минутах над «Рубином» (1:0) и «Факелом» (2:1). И их лидеры — Алексей Батраков, Сергей Пиняев и Илья Самошников — сейчас в хорошей форме, что показал и матч сборной России против Сирии (4:0), в котором они были лучшими.
Так что по игре «Локомотив» – фаворит, но «Спартак» может за счет характера победить, если железнодорожники где-то расслабятся, или за счет каких-то случайных ошибок соперника. Дерби — дело такое, что на отдельный матч может хорошо настроиться и более слабая команда», – сказал бывший президент «Локомотива».
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