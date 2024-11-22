Родри о прошлом сезоне: «На Евро и клубном ЧМ я был лучшим. 12 голов и 14 ассистов – это много для опорного полузащитника»
Родри доволен своими успехами в «Ман Сити» и сборной Испании в прошлом сезоне.
«Честно говоря, я никогда не думал, что смогу провести такой сезон, как прошлый. На это могут повлиять разные факторы: успехи команды, важные моменты, в которых ты проявляешь себя...
Если говорить о моей игре на поле, в том сезоне я забил двенадцать голов, что много для опорного полузащитника. Также отдал четырнадцать голевых передач. Эти цифры не совсем обычны для моей позиции, но я сделал многое.
Если же говорить о футболе и стабильности, в этом сезоне я, пожалуй, стал даже лучше. На Евро я был лучшим игроком, как и на клубном чемпионате мира», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Они мне не звонили, чтобы поздравить. Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Cadena SER
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