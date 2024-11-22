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Пеп о «Ман Сити»: «Многие могут проиграть четыре матча подряд, но только одна команда выиграла АПЛ четыре раза кряду»

Пеп Гвардиола напомнил, что только «Манчестер Сити» выиграл 4 титула АПЛ подряд.

Команда из Манчестера ранее проиграла 4 матча подряд.

Завтра «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 12-го тура АПЛ. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. 

«Когда ты работаешь в одном клубе девять лет, ты проживаешь все сценарии, все возможные ситуации.

Ты можешь проиграть четыре матча подряд, но в то же время ты способен выиграть четыре титула Премьер-лиги подряд. Разница в том, что большинство команд могут проиграть четыре матча подряд в разных турнирах, но только одна команда выиграла четыре чемпионата [Англии] подряд.

Так что это просто случилось. Произошло ли это за один сезон? Нет. Но когда ты проводишь восемь-девять лет в одном месте, да, может случиться и то, и другое», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
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