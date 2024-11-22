Пеп о «Ман Сити»: «Многие могут проиграть четыре матча подряд, но только одна команда выиграла АПЛ четыре раза кряду»
Команда из Манчестера ранее проиграла 4 матча подряд.
Завтра «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 12-го тура АПЛ. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.
«Когда ты работаешь в одном клубе девять лет, ты проживаешь все сценарии, все возможные ситуации.
Ты можешь проиграть четыре матча подряд, но в то же время ты способен выиграть четыре титула Премьер-лиги подряд. Разница в том, что большинство команд могут проиграть четыре матча подряд в разных турнирах, но только одна команда выиграла четыре чемпионата [Англии] подряд.
Так что это просто случилось. Произошло ли это за один сезон? Нет. Но когда ты проводишь восемь-девять лет в одном месте, да, может случиться и то, и другое», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!
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