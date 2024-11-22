Форвард ЦСКА Гуарирапа о России: «Удивляет дисциплинированность: все уважают дорожные знаки, не нарушают ПДД. Улицы чистые, их регулярно убирают»

Сауль Гуарирапа поделился впечатлениями о жизни в России.

– Ты уже почти год живешь в России. Какие особенности можешь выделить?

– Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые и их регулярно убирают.

Это же относится и к людям: все игроки нашей команды дисциплинированные. Они принимают пищевые добавки и делают процедуры, которые им показаны. В моей стране это абсолютно не так – практически никто не уважает требования и правила на таком уровне. А здесь порядок.

– А ты был дисциплинированным до переезда?

– Да, но не на вашем уровне. Теперь эту черту я тоже перенял. Когда приезжаешь в другую страну, нужно адаптироваться и принимать местную культуру и порядки, – сказал венесуэльский форвард ЦСКА .