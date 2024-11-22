Форвард ЦСКА Гуарирапа о России: «Удивляет дисциплинированность: все уважают дорожные знаки, не нарушают ПДД. Улицы чистые, их регулярно убирают»
Сауль Гуарирапа поделился впечатлениями о жизни в России.
– Ты уже почти год живешь в России. Какие особенности можешь выделить?
– Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые и их регулярно убирают.
Это же относится и к людям: все игроки нашей команды дисциплинированные. Они принимают пищевые добавки и делают процедуры, которые им показаны. В моей стране это абсолютно не так – практически никто не уважает требования и правила на таком уровне. А здесь порядок.
– А ты был дисциплинированным до переезда?
– Да, но не на вашем уровне. Теперь эту черту я тоже перенял. Когда приезжаешь в другую страну, нужно адаптироваться и принимать местную культуру и порядки, – сказал венесуэльский форвард ЦСКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости