10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ, уникальный антирекорд и только 11% на топ-4

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» провели достаточно бодрый матч в десятом туре АПЛ. Ничья с позитивным оттенком по качеству игры для «дьяволов», но результат, к сожалению, не спасает от продолжения печальных трендов. Старт чемпионата рискует надолго занять место на вершине среди худших сезонов в истории «Манчестер Юнайтед» именно в эпоху Премьер-Лиги.

Первые таймы на «Олд Траффорд» – подарок для гостей

В это очень трудно поверить, но «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии до сих пор не забил ни одного гола на «Олд Траффорд» до перерыва. «Дьяволы» проиграли этот отрезок с общим счетом 0:4.

Очевидно, что такое «достижение» переписать наследникам нынешнего состава будет почти невозможно. А ведь «МЮ» играл дома не только против топ-клубов: в первом тайме устояли и «Фулхэм» с «Брентфордом».

Хуже старта еще не было

Второй ужас по цифрам – банальное сравнение старта с прошлыми сезонами. И здесь можно удивляться – хуже в АПЛ просто не было. В последний раз «Манчестер Юнайтед» набирал меньше очков после десяти матчей в сезоне-53/54.

В АПЛ до этого антирекорд с 13 очками делили Оле-Гуннар Сульшер с провальным отрезком в 2019 году и Луи ван Гал, потерявшийся на новом месте в 2014-м.

Контрольный выстрел в наследие Эрика тен Хага – показатель результативности: «Манчестер Юнайтед» забил только девять голов в десяти матчах. Слабее в атаке клуб начинал лишь раз… в 1972 году! Тогда было семь.

Шансы на Лигу чемпионов – на уровне «Брайтона»

Естественно, букмекеры оперативно отреагировали на новый статус «МЮ» в АПЛ. Позиция между «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» не располагает к удовлетворению еврокубковых амбиций. Коэффициент даже на попадание в первую четверку взлетел до 9.00-9.50.

Интересно, что букмекеры уже почти выровняли «Юнайтед» с «Брайтоном». Крепкий середняк отстает на два-три процента.

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Следующий соперник «Юнайтед» в чемпионате – «Лестер» на «Олд Траффорд». Коэффициент на победу в первом тайме 1.73; на хотя бы гол до перерыва в исполнении хозяев – 1.42. Неужели забитый мяч все же случится с шестой попытки?

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Фото: Gettyimages /Carl Recine