Лэмпард об «МЮ»: «Не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров как оправдание, когда их жажда успеха не отражается на результатах»

Фрэнк Лэмпард высказался о текущем положении «Манчестер Юнайтед».

Ранее клуб возглавил Рубен Аморим , сменивший Эрика тен Хага на посту главного тренера.

«Мы говорим о Клоппе, Гвардиоле, Артете – действительно успешных специалистах. Но нужно смотреть дальше, понять общую картину.

Я не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров как оправдание.

Если взглянуть на «Манчестер Юнайтед » со стороны в последние несколько лет – Глейзеры, тренер, новый тренер.

Большинство игроков, когда жаждут успеха и хотят совершить прорыв, но это не отражается на результатах – могут использовать это как оправдание», – сказал бывший хавбек и тренер «Челси » Фрэнк Лэмпард в эфире Sky Sports.

Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»