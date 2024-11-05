Лэмпард об «МЮ»: «Не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров как оправдание, когда их жажда успеха не отражается на результатах»
Фрэнк Лэмпард высказался о текущем положении «Манчестер Юнайтед».
Ранее клуб возглавил Рубен Аморим, сменивший Эрика тен Хага на посту главного тренера.
«Мы говорим о Клоппе, Гвардиоле, Артете – действительно успешных специалистах. Но нужно смотреть дальше, понять общую картину.
Я не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров как оправдание.
Если взглянуть на «Манчестер Юнайтед» со стороны в последние несколько лет – Глейзеры, тренер, новый тренер.
Большинство игроков, когда жаждут успеха и хотят совершить прорыв, но это не отражается на результатах – могут использовать это как оправдание», – сказал бывший хавбек и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в эфире Sky Sports.
Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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