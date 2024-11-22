Игорь Акинфеев: «Жаль нынешнее поколение, у ребят нет возможности проявить себя на европейской арене. Я поиграл во всех турнирах и благодарен Господу за то время»

Игорь Акинфеев пожалел современных российских футболистов.

Сборная России, а также клубы российской Премьер-лиги отстранены от международных соревнований с 2022 года.

«Мне жаль нынешнее поколение футболистов. Я за свою карьеру поиграл во всех турнирах, в которых можно было – как на клубном уровне, так и в сборной. Благодарен Господу за то время.

А сейчас у ребят просто нет возможности проявить себя на европейской арене. Играя с разными соперниками, ты конкурируешь и так прогрессируешь.

Дай Бог, чтобы, когда мы вернулись в международные матчи, между Россией и ними не было пропасти», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев .

Акинфеев про Мартинеса с «Золотой перчаткой» у паха на ЧМ-2022: «Я бы никогда себе такого не позволил. Эмоции наверняка зашкаливали, но это было излишне»

Акинфеев о колене: «У меня артрит 4-й степени, сустав постоянно ноет, стираются хрящи. С утра надо пять минут, чтобы расходиться. Нога до конца не гнется, иногда не могу перевалиться и отбить добивание»