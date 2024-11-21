Вилья про рост МЛС и переход Месси: «Там лучший игрок мира, уровень очень высокий»

Давид Вилья указал на стремительное развитие МЛС.

– Поспособствовал ли росту трансфер Месси?

– Я играл там шесть лет, и прогресс потрясает. И, конечно, речь не только о том факте, что Лионель Месси сейчас играет там. Уровень очень высокий, потому что там лучший футболист мира.

Но также растут игроки, тренеры, команды. К тому же растет вовлеченность фанатов, – подчеркнул бывший нападающий «Нью-Йорк Сити».