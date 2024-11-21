Вилья про рост МЛС и переход Месси: «Там лучший игрок мира, уровень очень высокий»
Давид Вилья указал на стремительное развитие МЛС.
– Поспособствовал ли росту трансфер Месси?
– Я играл там шесть лет, и прогресс потрясает. И, конечно, речь не только о том факте, что Лионель Месси сейчас играет там. Уровень очень высокий, потому что там лучший футболист мира.
Но также растут игроки, тренеры, команды. К тому же растет вовлеченность фанатов, – подчеркнул бывший нападающий «Нью-Йорк Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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