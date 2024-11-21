Сон о Палестине: «Хочу поаплодировать их команде. Мы можем многому научиться, видя, как усердно они работают даже в сложных условиях»
Сон Хын Мин отметил работу сборной Палестины в непростых условиях.
Южная Корея и Палестина сыграли вничью (1:1) в 3-м туре азиатских квалификационных матчей на чемпионат мира 2026 года. В связи с конфликтом на Ближнем Востоке игра проходила на нейтральной территории в Иордании.
Палестинцы вышли вперед на 12-й минуте матча, а на 16-й Сон сравнял счет.
«Я хочу поаплодировать палестинской команде. Думаю, мы можем многому научиться, видя, как усердно они работают даже в сложных условиях.
Полагаю, они были хорошо подготовлены и очень успешно действовали согласно своему плану», – сказал полузащитник сборной Южной Кореи и «Тоттенхэма».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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