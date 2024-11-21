Сон о Палестине: «Хочу поаплодировать их команде. Мы можем многому научиться, видя, как усердно они работают даже в сложных условиях»

Сон Хын Мин отметил работу сборной Палестины в непростых условиях.

Южная Корея и Палестина сыграли вничью (1:1) в 3-м туре азиатских квалификационных матчей на чемпионат мира 2026 года. В связи с конфликтом на Ближнем Востоке игра проходила на нейтральной территории в Иордании.

Палестинцы вышли вперед на 12-й минуте матча, а на 16-й Сон сравнял счет.

«Я хочу поаплодировать палестинской команде. Думаю, мы можем многому научиться, видя, как усердно они работают даже в сложных условиях.

Полагаю, они были хорошо подготовлены и очень успешно действовали согласно своему плану», – сказал полузащитник сборной Южной Кореи и «Тоттенхэма».