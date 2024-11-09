Пеп впервые в карьере проиграл 4 матча подряд 🤯 Как и «Сити» шейхов

Что творится!

«Манчестер Сити» после трех поражений подряд во всех турнирах приехал к «Брайтону». И проиграл четвертый матч – хотя вел в счете после первого тайма. Исторический момент: при шейхах такой серии еще не было.

«Брайтон» снес «Сити» во втором тайме. Его замены сработали, а Пепа – нет

Гвардиола экспериментировал. Из-за проблем с составом в центре обороны появился 19-летний Джамай Симпсон-Пьюзи (дебют в АПЛ), а Рико Льюис ушел на левый фланг. В первом тайме план Пепа работал: на 23-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, потом мог оформлять дубль, а у «Брайтона» первые 35 минут вообще не было мяча (70% владения за «Сити»).

Под конец тайма хозяева подходили к чужим воротам и создавал моменты. Но по-настоящему разогнались только во втором – особенно после замен. У «Брайтона» между 57-й и 66-й вышли Мэтт О’Райли и Жоао Педро, а Пеп снял с игры Гюндогана и Савио (вместо них вышли Бернарду и Де Брюйне).

И перестановки Фабиана Хюрцелера сработали лучше: сначала на 78-й минуте Жоао Педро в сутолоке в штрафной разобрался быстрее всех и загнал мяч под перекладину.

А через пять минут все тот же Жоао Педро вывел к воротам О’Райли, который в дебютном матче в АПЛ забил победный – 2:1.

И ведь даже не сказать, что во втором тайме «Сити» контролировал игру. В отрезок между 42-й и вторым голом «Брайтон» больше владел мячом (52%) и больше создавал. По данным Understat, хозяева выиграли и по xG: 2,87 против 2,6 (из них 2,2 создали еще в первой половине игры). Второй тайм – чистый провал. Это признал и Гвардиола.

«Мы сейчас не можем ровно провести 90 минут, – признался испанский тренер. – Хорошо играли в первом тайме и моментами во втором. Мы снова проиграли, но у нас есть международная пауза, чтобы прочистить мысли. Нам надо быстро приходить в чувство. Да, расписание не самое удобное, но мы будем лучше, когда вернутся основные игроки».

Черная полоса «Сити» в цифрах

🤯 У «Манчестер Сити» четвертое поражение подряд во всех турнирах. В серию входят вылет из Кубка Лиги от «Тоттенхэма» (1:2), поражение от «Борнмута» в АПЛ (1:2), разгром от «Спортинга» в ЛЧ (1:4) и теперь второе поражение подряд в АПЛ (1:2). Ни одного сухого матча.

🤯 У Симпсона-Пьюзи максимально непростой старт взрослой карьеры: он поучаствовал в трех из четырех проигранных матчах. Правда, винить его не стоит – против того же «Брайтона» выглядел очень неплохо. По крайней мере, в первом тайме.

🤯 В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал четыре подряд еще до шейхов – на стыке сезонов-05/06 и 06/07. При Стюарте Пирсе. В весенней части получили три поражения от «Фулхэма», «Арсенала» и «Блэкберна», а август начали с 0:3 от «Челси».

🤯 В карьере Пепа Гвардиолы еще не было серии из четырех подряд поражений подряд в игровое время. В «Баварии» в 2015-м случились четыре поражения с учетом серии пенальти в полуфинале Кубка Германии, но в игровое время с «Боруссией» скатали вничью – 1:1. Да и три поражения – редкость. Однажды случилось в «Баварии» (в конце сезона-2014/15) и дважды в «Ман Сити» (в апреле-2018 и самой концовке сезона-2020/21).

🤯 Забавно, что «Манчестер Сити» впервые как раз с мая 2021-го проиграл матч АПЛ, в котором вел к перерыву. Кстати, соперником тогда был как раз «Брайтон». В этом сезоне команда Фабиана Хюрцелера уже уложила «Тоттенхэм», превратив 0:2 в 3:2 после перерыва.

«Ливерпуль» обыграл «Виллу» и оторвался – уже на пять очков

«Возможно, после шести наших титулов за семь лет, в этот раз трофей заслуживает другая команда. Посмотрим, что случится в матче «Ливерпуля» и «Астон Виллы», – еще одна фраза Гвардиолы после поражения от «Брайтона».

Унаи Эмери не порадовал соотечественника. «Ливерпуль» забил «Вилле» на «Энфилде» два мяча в быстрых атаках – отличились Дарвин Нуньес и Мохамед Салах (у которого уже 10+10 во всех турнирах). Отрыв команды Арне Слота от второго места – уже пять очков.

Новый тренер «красных» пока идет почти без осечек – во всех турнирах только одно поражение (от «Ноттингем Форест») и одна ничья (от «Арсенала»). В начале декабря, вскоре после паузы на матчи сборных, «Ливерпуль» примет «Ман Сити» на «Энфилде» – это будет проверка чемпионских амбиций для обеих команд.

«Сити» проиграл четыре матча подряд (впервые при Пепе). Что происходит?!

Фото: David Horton/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Mike Hewitt, Bryn Lennon