Александр Медведев описал важность чемпионства «Зенита» 1984 года.

«Каждый из футболистов заслуживает упоминания, они продолжатели традиций побед. Мы не «Лестер », который один раз победил, потом ничего не выигрывал и гордится [только этим] до сих пор.

Хотя то чемпионство – одно-единственное за советское время, оно очень дорогого стоит. Уверен, что это несущая балка всех последующих побед», – сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» воссоздал культовые пакеты «Чемпион СССР 1984». Возможно, из-за них команду назвали «мешками»