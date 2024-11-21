  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о чемпионстве «Зенита» в 1984-м: «Мы не «Лестер», который один раз победил и гордится до сих пор, но та победа – несущая балка всех последующих»
16

Медведев о чемпионстве «Зенита» в 1984-м: «Мы не «Лестер», который один раз победил и гордится до сих пор, но та победа – несущая балка всех последующих»

Александр Медведев описал важность чемпионства «Зенита» 1984 года.

«Каждый из футболистов заслуживает упоминания, они продолжатели традиций побед. Мы не «Лестер», который один раз победил, потом ничего не выигрывал и гордится [только этим] до сих пор.

Хотя то чемпионство – одно-единственное за советское время, оно очень дорогого стоит. Уверен, что это несущая балка всех последующих побед», – сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» воссоздал культовые пакеты «Чемпион СССР 1984». Возможно, из-за них команду назвали «мешками»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoАлександр Медведев
logoЛестер
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о титуле «Зенита» в 1984-м: «Апофеоз застоя, генсеки один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры. Футбол был отдушиной»
11621 ноября, 15:35
Орлов о гегемонии «Зенита»: «Компенсация за то, что недополучили в СССР. Ленинград был великим городом с областной судьбой, московские команды забирали игроков со всей страны»
26221 ноября, 13:01
Орлов о чемпионстве «Зенита» в 1984-м: «Блокадники говорили, что после 9 мая это для них вторая победа. Ленинградцев в составе много было»
1221 ноября, 11:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». 0:1 – Мэддисон забил на 13-й. Онлайн-трансляция
169 минут назадLive
Станкович о 5:2 с «Локо»: «Поражение в 1-м круге было уроком, очень болезненным. Сегодня «Спартак» радуется. Ребята на поле были великолепны»
1813 минут назад
Полиция прикрепила фото с «Метрополитано» к посту о задержании фанатов за расизм. «Атлетико» отреагировал: «Арестованные болеют за другую команду из Мадрида»
714 минут назад
Алексей Смертин: «В детстве я страдал от энуреза, это угнетало. В 13-14 лет думал: «Поскорее бы закончилась эта жизнь». Футбол стал для меня спасательным кругом»
2221 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Тоттенхэма», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Челси» победил «Лестер»
12823 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Атлетико» обыграл «Алавес», «Валенсия» победила «Бетис»
1723 минуты назадLive
Галактионов про 2:5 со «Спартаком»: «Локо» был в прострации в 1-м тайме, 0:3 для команды – это шок. Больно и неприятно, но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались»
2723 минуты назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» принимает «Вердер», «Байер» забил 5 голов «Хайденхайму», «Дортмунд» разгромил «Фрайбург», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» сыграли 4:3
5524 минуты назадLive
«Спартак» впервые забил 5 голов «Локомотиву» в матче чемпионата России
1628 минут назад
«Барко можно лишь поздравить, покер – большое событие в жизни каждого игрока. Даже я столько не забивал в одной игре». Мостовой о победе «Спартака» над «Локо»
6937 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Джикия: «Когда «Спартак» побеждает, душа радуется. Не смотрел их матчи только когда пересекались с нашими. Остальные все смотрю»
2 минуты назад
Глава «Локо» Нагорных о 2:5 от «Спартака»: «Пока не получается играть после пауз на сборные. Будем делать выводы»
3 минуты назад
«Как можно ставить пенальти в ворота «Краснодара» вместо карточки игроку «Химок» за опасную игру прямой ногой?!😳» Жена главы селекционной службы «быков» о голе на 94-й
1212 минут назад
Шик набрал 15 очков за хет-трик «Хайденхайму». В фэнтези форвард «Байера» у 1,67% игроков
26 минут назадФэнтези
Индзаги о 5:0 с «Вероной»: «Очень профессиональное выступление «Интера», учитывая, что было всего 48 часов на подготовку. Я доволен Корреа и всеми ребятами»
27 минут назад
Денисов о 5:2 с «Локо»: «Мы их загоняли, вся команда действовала в прессинге. У «Спартака» были легкость и единение, надо переносить это на следующие матчи»
934 минуты назад
«Атлетико» выиграл 5 матчей подряд. Сегодня – волевая победа над «Алавесом» (2:1)
640 минут назад
Зарема Салихова: «Локомотиву» против «Спартака» не хватило Абены на поле, весь план Галактионова рухнул. И Лантратов исполнил Лещука»
2541 минуту назад
У Угальде 21 фэнтези-очко за покер и ассист с «Локомотивом». Костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 12 голами
453 минуты назадФэнтези
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Халиджем»
2454 минуты назадLive