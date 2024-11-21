Медведев о чемпионстве «Зенита» в 1984-м: «Мы не «Лестер», который один раз победил и гордится до сих пор, но та победа – несущая балка всех последующих»
Александр Медведев описал важность чемпионства «Зенита» 1984 года.
«Каждый из футболистов заслуживает упоминания, они продолжатели традиций побед. Мы не «Лестер», который один раз победил, потом ничего не выигрывал и гордится [только этим] до сих пор.
Хотя то чемпионство – одно-единственное за советское время, оно очень дорогого стоит. Уверен, что это несущая балка всех последующих побед», – сказал председатель правления «Зенита».
«Зенит» воссоздал культовые пакеты «Чемпион СССР 1984». Возможно, из-за них команду назвали «мешками»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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