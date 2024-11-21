У Хави не лучшие отношения с Месси и Альбой. «Интер Майами» не станет назначать экс-тренера «Барсы» (Diario Sport)
Хави в «Интер Майами» не будет.
Ранее стало известно, что Херардо Мартино увольняется из американского клуба по личным причинам. 44-летний Хави назывался в числе возможных сменщиков аргентинца.
Diario Sport сообщает, что на самом деле «Интер Майами» даже не рассматривал кандидатуру испанца из-за того, что у него не лучшие отношения с некоторыми футболистами, знакомыми ему по «Барселоне».
Отмечается, что с Серджи Бускетсом взаимопонимание прекрасное, а вот с Лионелем Месси в последнее время отношения стали более прохладными, пускай и не плохими.
С Жорди Альбой же у Хави есть серьезные разногласия. В связи с этим назначение экс-тренера «Барсы» могло бы создать напряженную атмосферу в команде, а потому исключено руководством.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости