Легенды «Барсы» и «Реала» проведут матч в Японии в декабре. Хави, Иньеста, Маркес, Ривалдо, Савиола сыграют за каталонцев

«Барселона» и «Реал» проведут матч легенд в Японии.

Каталонский клуб сообщил о проведении игры 15 декабря в Токио.

За «Барселону» сыграют бывшие футболисты команды Хави , Андрес Иньеста и Рафаэль Маркес .

Кроме них, участие в матче примут Ривалдо , Боян Кркич , Хавьер Савиола, Людовик Жюли, Адриано, Гаиска Мендьета и другие.

28 ноября легенды «Барселоны» и «Реала» также сыграют в Дохе.