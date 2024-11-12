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  • Легенды «Барсы» и «Реала» проведут матч в Японии в декабре. Хави, Иньеста, Маркес, Ривалдо, Савиола сыграют за каталонцев
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Легенды «Барсы» и «Реала» проведут матч в Японии в декабре. Хави, Иньеста, Маркес, Ривалдо, Савиола сыграют за каталонцев

«Барселона» и «Реал» проведут матч легенд в Японии.

Каталонский клуб сообщил о проведении игры 15 декабря в Токио.

За «Барселону» сыграют бывшие футболисты команды Хави, Андрес Иньеста и Рафаэль Маркес.

Кроме них, участие в матче примут Ривалдо, Боян Кркич, Хавьер Савиола, Людовик Жюли, Адриано, Гаиска Мендьета и другие.

28 ноября легенды «Барселоны» и «Реала» также сыграют в Дохе.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
logoГаиска Мендьета
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoРафаэль Маркес
logoХави
logoАндрес Иньеста
logoЛюдовик Жюли
logoХавьер Савиола
logoАдриано Коррейя
logoЛа Лига
товарищеские матчи (клубы)
logoБоян Кркич
logoРивалдо
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