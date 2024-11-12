Легенды «Барсы» и «Реала» проведут матч в Японии в декабре. Хави, Иньеста, Маркес, Ривалдо, Савиола сыграют за каталонцев
«Барселона» и «Реал» проведут матч легенд в Японии.
Каталонский клуб сообщил о проведении игры 15 декабря в Токио.
За «Барселону» сыграют бывшие футболисты команды Хави, Андрес Иньеста и Рафаэль Маркес.
Кроме них, участие в матче примут Ривалдо, Боян Кркич, Хавьер Савиола, Людовик Жюли, Адриано, Гаиска Мендьета и другие.
28 ноября легенды «Барселоны» и «Реала» также сыграют в Дохе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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