«Никуда эта Европа не денется! Не проживет без нас. Уже и так без России многое потеряли на Западе». Валерий Овчинников о сборной
Валерий Овчинников оценил матчи России против Брунея и Сирии.
– Нужны ли нашей команде соперники уровня Брунея и Сирии?
– Сборная должна жить! Опыт международных матчей всегда необходим, даже с такими соперниками, которых вы назвали.
Нельзя закрыться, вариться в собственном соку и выйти из системы мирового футбола. Это неправильно.
– А играть с Брунеем – правильно?
– Все равно какой-никакой опыт. Команда собирается. Рано или поздно нас допустят до международных турниров.
– Думаете?
– Да. Может, не завтра, не послезавтра. Но никуда эта Европа не денется! Она без нас не проживет. Уже и так без России многое потеряли на Западе.
– Однако до жеребьевки ЧМ-2026 нас не допустят.
– Политика. И ничего более! Мы понимаем, кто ее осуществляет, – сказал бывший тренер Валерий Овчинников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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