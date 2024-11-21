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«Никуда эта Европа не денется! Не проживет без нас. Уже и так без России многое потеряли на Западе». Валерий Овчинников о сборной

Валерий Овчинников оценил матчи России против Брунея и Сирии.

– Нужны ли нашей команде соперники уровня Брунея и Сирии?

– Сборная должна жить! Опыт международных матчей всегда необходим, даже с такими соперниками, которых вы назвали.

Нельзя закрыться, вариться в собственном соку и выйти из системы мирового футбола. Это неправильно.

– А играть с Брунеем – правильно?

– Все равно какой-никакой опыт. Команда собирается. Рано или поздно нас допустят до международных турниров.

– Думаете?

– Да. Может, не завтра, не послезавтра. Но никуда эта Европа не денется! Она без нас не проживет. Уже и так без России многое потеряли на Западе.

– Однако до жеребьевки ЧМ-2026 нас не допустят.

– Политика. И ничего более! Мы понимаем, кто ее осуществляет, – сказал бывший тренер Валерий Овчинников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Овчинников
logoСборная России по футболу
logoсборная Брунея
Политика
logoСпорт-Экспресс
logoСборная Сирии по футболу
logoпремьер-лига Россия
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