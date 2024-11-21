«Зенит» не планирует искать вратарей после травм Латышонка и Кержакова

«Зенит» не планирует искать новых вратарей.

По данным Metaratings.ru, петербургский клуб не намерен искать новых вратарей на фоне травм Евгения Латышонка и Михаила Кержакова и не будет менять вратарскую тройку зимой.

В «Зените » рассчитывают, что Латышонок и Кержаков вернутся в строй к началу зимних сборов.

Кержаков в начале октября после неудачного приземления на тренировке получил частичный надрыв боковой связки и повредил крестообразную. У Латышонка мышечная травма, которую он получил в начале ноября во время матча 14-го тура Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).

Из основных вратарей в составе «Зенита» остался лишь Денис Адамов.