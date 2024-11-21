Агент Антони подтвердил переговоры с «Ливерпулем» в 2022-м: «Салах продлил контракт, что сделало переход невозможным»
Агент Антони подтвердил переговоры с «Ливерпулем» в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в середине 2022 года, когда «Ливерпуль» вел с Мохамедом Салахом переговоры о продлении контракта, Юрген Клопп считал, что при необходимости заменой египтянину может стать бразильский вингер.
В конечном счете «Ливерпулю» удалось договориться с Салахом, а бразильца купил «Манчестер Юнайтед».
– Да, эта история имеет под собой реальную основу.
– Прекратились ли переговоры из-за того, что Антони предпочел «Манчестер Юнайтед»?
– Нет [переговоры прекратились, так как] Салах в то время продлил свой контракт, и это сделало переход Антони в «Ливерпуль» невозможным», – рассказал агент Жуниор Педросо в интервью winwin.com.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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