У Салаха 35 матчей в АПЛ с голами и ассистами в одной игре. Рекорд у Руни – 36

У Мохамеда Салаха 35 матчей в АПЛ с голами и ассистами в одной игре.

В субботу вингер «Ливерпуля » забил мяч и отдал результативный пас во встрече с «Астон Виллой» (2:0). Рекорд лиги принадлежит экс-форварду «Манчестер Юнайтед » и «Эвертона» Уэйну Руни , который 36 раз забивал и делал ассист в одном матче.