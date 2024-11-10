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У Салаха 35 матчей в АПЛ с голами и ассистами в одной игре. Рекорд у Руни – 36

У Мохамеда Салаха 35 матчей в АПЛ с голами и ассистами в одной игре.

В субботу вингер «Ливерпуля» забил мяч и отдал результативный пас во встрече с «Астон Виллой» (2:0).

Рекорд лиги принадлежит экс-форварду «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйну Руни, который 36 раз забивал и делал ассист в одном матче.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
logoМанчестер Юнайтед
logoУэйн Руни
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
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