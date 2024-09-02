Слот о Салахе: «Не говорю о контрактах игроков, сейчас Мо с нами, и я очень рад. Могу часами говорить о том, как он играет»

Арне Слот отреагировал на слова Мохамеда Салаха о последнем сезоне в «Ливерпуле».

Вчера вингер мерсисайдцев дважды ассистировал Луису Диасу в первом тайме игры с « » (3:0) в 3-м туре , а во втором забил сам. В интервью после матча он не исключил, что это могла быть его последняя игра на «Олд Траффорд». Игрок заявил, что никто в клубе не говорил с ним о контракте, истекающем в конце сезона.

«Есть множество всяких «если». На данный момент он один из нас, и я очень рад этому, он играл очень хорошо.

Я не говорю о контрактах игроков, но могу часами говорить о том, как играл Мо», – сказал главный тренер «Ливерпуля» на пресс-конференции.

Салах не исключил ухода из «Ливерпуля» следующим летом: «Со мной никто не говорил о новом контракте. Отыграю этот сезон как последний – хочу насладиться им, не думая об этом»