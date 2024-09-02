Слот о Салахе: «Не говорю о контрактах игроков, сейчас Мо с нами, и я очень рад. Могу часами говорить о том, как он играет»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Мохамед Салах Футбол

Арне Слот отреагировал на слова Мохамеда Салаха о последнем сезоне в «Ливерпуле».

Вчера вингер мерсисайдцев дважды ассистировал Луису Диасу в первом тайме игры с «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 3-м туре АПЛ, а во втором забил сам. В интервью после матча он не исключил, что это могла быть его последняя игра на «Олд Траффорд». Игрок заявил, что никто в клубе не говорил с ним о контракте, истекающем в конце сезона.

«Есть множество всяких «если». На данный момент он один из нас, и я очень рад этому, он играл очень хорошо.

Я не говорю о контрактах игроков, но могу часами говорить о том, как играл Мо», – сказал главный тренер «Ливерпуля» на пресс-конференции.

Салах не исключил ухода из «Ливерпуля» следующим летом: «Со мной никто не говорил о новом контракте. Отыграю этот сезон как последний – хочу насладиться им, не думая об этом»

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4 комментария
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Какой смысл каждый раз спрашивать у Слота по поводу контрактов? Он тренер, не менеджер, спрашивайте Эдвардса и Хьюза
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Зачем часами говорить о том как он играет?
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Не завидую я сейчас руководству клуба. Нет ни хороших ни плохих решений. У Салаха пока прет, на уменьшение з/п и короткий контракт он не согласится. Новый контракт даже с сохранением суммы это приговор для пацанов со скамейки да и не факт, что египтянин не сдаст после его подписания в силу объективных причин
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2+1, думаю, устроит и Салаха и клуб
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