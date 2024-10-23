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Артур предложен «Фламенго» и «Крузейро». «Зенит» купил хавбека зимой за 15+3 млн евро (Жорже Никола)

Артур Гимараэс из «Зенита» может вернуться в чемпиона Бразилии.

Как сообщает бразильский журналист Жорже Никола, услуги полузащитника «Зенита» были предложены «Фламенго» и «Крузейро».

Артур может покинуть команду из Санкт-Петербурга из-за небольшого количества игрового времени в нынешнем сезоне.

Отмечается, что «Фламенго» проявляет больший интерес к Артуру, однако на данный момент не предпринимает конкретных шагов, к его подписанию, поскольку в составе команды уже есть несколько игроков с похожими характеристиками.

Артур перешел в «Зенит» в январе за 15+3 млн евро, его контракт рассчитан до 2027 года. Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал журналиста Жорже Николы
logoЗенит
logoКрузейро
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoАртур Гимараэс
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