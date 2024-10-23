Артур предложен «Фламенго» и «Крузейро». «Зенит» купил хавбека зимой за 15+3 млн евро (Жорже Никола)
Артур Гимараэс из «Зенита» может вернуться в чемпиона Бразилии.
Как сообщает бразильский журналист Жорже Никола, услуги полузащитника «Зенита» были предложены «Фламенго» и «Крузейро».
Артур может покинуть команду из Санкт-Петербурга из-за небольшого количества игрового времени в нынешнем сезоне.
Отмечается, что «Фламенго» проявляет больший интерес к Артуру, однако на данный момент не предпринимает конкретных шагов, к его подписанию, поскольку в составе команды уже есть несколько игроков с похожими характеристиками.
Артур перешел в «Зенит» в январе за 15+3 млн евро, его контракт рассчитан до 2027 года. Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал журналиста Жорже Николы
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости