Гендиректор «Баварии» о Компани: «Cнова видим привлекательный футбол, много забиваем. Его спокойствие и авторитет не оставляют сомнений, что у него есть план»

Генеральный директор «Баварии» доволен работой Венсана Компани.

«Мы снова видим футбол, ради которого болельщики с удовольствием идут на стадион. И если вы посмотрите на поле, то сейчас играет не так много разных футболистов, как год назад. В этом отношении Венсан, безусловно, исключительно хорошее приобретение, и фраза Карла-Хайнца Румменигге снова подтвердилась: «Тренер – самый важный сотрудник клуба».

Венсан – человек, который быстро располагает к себе людей, с которыми общается. У него есть определенная «беззаботность» и в то же время спокойствие и авторитет, которые не оставляют сомнений в том, что у него есть план. Венсан обладает особенной личностью для своего возраста.

Мы играем в привлекательный футбол, забиваем много голов. К счастью, теперь мы также отыграли на ноль в нескольких играх. Так что я думаю, что мы на очень хорошем пути. И я надеюсь, что мы пройдем очень, очень долгий путь вместе с Венсаном», – заявил Ян-Кристиан Дрезен.